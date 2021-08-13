Лайф публикует фото "газели", которую заподозрили в "подрыве" автобуса
Совпало так, что грузовик проезжал мимо ПАЗа как раз в момент детонации, это сняли камеры видеорегистраторов.
Лайф публикует фото "Газели", которую заподозрили в "подрыве" автобуса. Видео © Лайф
Лайф публикует фото, на которых видны повреждения, полученные "Газелью", проезжавшей мимо взорвавшегося накануне вечером в Воронеже автобуса. На этих снимках видно, что грузовик получил от взрыва вмятины (то есть повреждения от силы, направленной на него), в то время как в Сети обсуждают версию, что якобы его топливный газовый бак мог послужить причиной аварии. Поводом для этого стало видео с моментом взрыва — "Газель" проезжала мимо автобуса как раз в момент взрыва.
Момент взрыва автобуса в Воронеже с двух ракурсов. Видео © соцсети
Тем временем, стала известна статья, по которой возбудили дело о взрыве автобуса в Воронеже — "ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан".
В областном Департаменте здравоохранения сообщили, что пострадало 16 человек. Состояние троих тяжёлое. Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (совпадает с мск) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус после взрыва. Рассматривается несколько версий. Уже известно, что транспортное средство не было оборудовано газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы.
Ранее Лайф сообщал, что скончалась одна из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже.
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