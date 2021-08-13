Лайф публикует фото "газели", которую заподозрили в "подрыве" автобуса

Лайф публикует фото, на которых видны повреждения, полученные "Газелью", проезжавшей мимо взорвавшегося накануне вечером в Воронеже автобуса. На этих снимках видно, что грузовик получил от взрыва вмятины (то есть повреждения от силы, направленной на него), в то время как в Сети обсуждают версию, что якобы его топливный газовый бак мог послужить причиной аварии. Поводом для этого стало видео с моментом взрыва — "Газель" проезжала мимо автобуса как раз в момент взрыва.