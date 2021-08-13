"Всё поле в воде полностью!": В Крыму кроме трассы "Таврида" подтопило участки почти 200 домов
Республиканские спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности, на востоке полуострова ожидаются обильные осадки.
В Крыму подтоплены 170 участков и трасса "Таврида"
В Кировском и Ленинском районах Крыма за последние сутки из-за обильных осадков подтоплено 170 придомовых территорий, из них 90 — частные, сообщает ГУ МЧС России по региону. В ведомстве также уточняется, что движение на подтопленном участке автомобильной трассы "Таврида" сейчас восстановлено.
"В результате проведённых аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды. Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе "Таврида", — сказано в сообщении ведомства.
В населённых пунктах восточной части Крыма выставлены временные спасательные посты. Дополнительно привлечена аэромобильная группировка Донского МЧС. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань.
Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон в середине июня привёл к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
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