В Крыму подтоплены 170 участков и трасса "Таврида"

В Кировском и Ленинском районах Крыма за последние сутки из-за обильных осадков подтоплено 170 придомовых территорий, из них 90 — частные, сообщает ГУ МЧС России по региону. В ведомстве также уточняется, что движение на подтопленном участке автомобильной трассы "Таврида" сейчас восстановлено.

"В результате проведённых аварийно-спасательных работ большая часть домов и придомовых территорий освобождена от воды. Обеспечен беспрепятственный проезд транспорта по автомобильной трассе "Таврида", — сказано в сообщении ведомства.

В населённых пунктах восточной части Крыма выставлены временные спасательные посты. Дополнительно привлечена аэромобильная группировка Донского МЧС. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань.