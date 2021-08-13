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NASA решило тоже расследовать инцидент с модулем "Наука" на МКС

Будет создана группа, которая сосредоточится на анализе доступных данных при сотрудничестве с российскими коллегами.

13 августа, 00:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NASA/status/1420723449010565123/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © Twitter / NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено расследовать инцидент с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС). Для этого будет создана группа, которая планирует в процессе работы сотрудничать с российской стороной.

"Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнёрами", — заявили в ведомстве.

Специалисты NASA, говорится в сообщении, продолжают "оценивать любое комплексное воздействие на Международную космическую станцию непреднамеренного включения двигателей российского модуля "Наука".

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Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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