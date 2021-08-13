NASA решило тоже расследовать инцидент с модулем "Наука" на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено расследовать инцидент с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС). Для этого будет создана группа, которая планирует в процессе работы сотрудничать с российской стороной.

"Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнёрами", — заявили в ведомстве.