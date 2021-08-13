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Как настроить свой мозг на большие деньги, посоветовала психолог

По словам специалиста, методика даже одобрена ВОЗ, она помогает "открыть глаза" на новые возможности человека. Самый сложный начальный этап — выявление установок.

13 августа, 01:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Суть перехода на большие доходы не только в увеличении своей стоимости на рынке как профессионала или создании прорывной идеи. Нужно пройти когнитивно-поведенческую терапию, заявила нейропсихолог Ольга Бакшутова. То есть большая часть работы — в перемене своих установок и убеждений относительно денег, убеждена эксперт.

"Это методика одобрена ВОЗ и позволяет решать множество психологических вопросов. В её основе лежит анализ и обнаружение у себя определённых установок, перевод их на сознательный уровень и последующая корректировка — на когнитивном и поведенческом уровнях", — пояснила психолог в интервью агентству "Прайм".

В первую очередь, говорит психолог, человеку необходимо выявить свои ограничивающие установки, вроде: "для больших денег надо отказаться от чего-то", "большие деньги не для меня", "поможет только прорывная идея" и так далее. Дальше, в терапии, их нужно будет отвергнуть. После применять через поведение — к примеру, начать работать не больше, а эффективнее, открывая для себя новые возможности. Увидеть — это ещё одна грань терапии, говорит специалист. Признать, что деньги — лишь ресурс и научиться его "присваивать" мысленно, в реальности гармонично отдавая усилия, труд, реальные действия — финальный этап.

"Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнёт видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым — взять их, то есть начать считать себя подходящим для возможностей нового уровня", — говорит Бакшутова.

Привыкли терпеть: Психолог пояснила, почему некоторые боятся больших доходов

Привыкли терпеть: Психолог пояснила, почему некоторые боятся больших доходов

Ранее Лайф писал, что эксперт объяснил, куда стоит вкладываться начинающим инвесторам. Он посоветовал пользоваться информацией от рейтинговых агентств и не забывать о критическом мышлении.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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