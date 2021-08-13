Лежит на глубине больше ста метров: Для поиска упавшего на Камчатке вертолёта задействуют глубоководные аппараты
Восемь человек после крушения Ми-8 до сих пор числятся как пропавшие без вести. Работы возобновили с началом светлого времени суток.
Место крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолёт Ми-8 собираются поднимать со дна водоёма с помощью понтонов. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, где территориально находится озеро.
"Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130–140 метров на месте падения вертолёта Ми-8 с туристами. Разрабатывается план подъёма вертолёта с помощью понтонов", — говорится в сообщении.
Региональное ГУ МЧС же сообщает, что приблизительная глубина в предполагаемом месте падения вертолёта более 145 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров.
Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана пилот мог сбиться с курса и вместо площадки сесть на воду Курильского озера. Выжившие пассажиры также утверждают, что в момент ЧП слышали шум лопастей, поэтому эксперты делают предварительный вывод о том, что двигатель вертолёта продолжал работать.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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