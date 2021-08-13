Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолёт Ми-8 собираются поднимать со дна водоёма с помощью понтонов. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, где территориально находится озеро.

"Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130–140 метров на месте падения вертолёта Ми-8 с туристами. Разрабатывается план подъёма вертолёта с помощью понтонов", — говорится в сообщении.

Региональное ГУ МЧС же сообщает, что приблизительная глубина в предполагаемом месте падения вертолёта более 145 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров.