Один удар молнии в Грузии убил более полутысячи овец
Спустить с горы такое количество туш животных фермеры даже не пытались, решено было сжечь их прямо на вершине.
Один удар молнии в Грузии убил более полутысячи овец. Видео © Facebook / Jnews
На горе Диди-Абули в Ахалкалакском муниципалитете Грузии одним ударом молнии убило 530 овец. Трагедия произошла во время грозы на пастбище. Пастух отделался временной потерей сознания.
Как рассказал изданию Jnews житель местного села Тамбовка Николай Леванов, стадо из 600 овец принадлежало ему, а ещё около 1500 голов пригнали на выпас из соседнего региона — Кахетии. Туши всех погибших животных — более полутысячи — фермеры не смогли бы спустить с горы. Поэтому они решили сжечь тела прямо там, на вершине. Хозяин пастбища обратился за помощью к местным властям. При мэрии Ахалкалаки создана комиссия для оценки потерь. Отмечается, что стоимость одной овцы в Грузии колеблется в районе 110–115 долларов. Соответственно, средний ущерб в пересчёте на рубли — до четырёх с половиной миллионов.
Ранее Лайф писал, как собака хаски забежала в стадо гусей и за пять минут перегрызла 50 птиц.
Комментариев: 0