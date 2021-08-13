Один удар молнии в Грузии убил более полутысячи овец

Как рассказал изданию Jnews житель местного села Тамбовка Николай Леванов, стадо из 600 овец принадлежало ему, а ещё около 1500 голов пригнали на выпас из соседнего региона — Кахетии. Туши всех погибших животных — более полутысячи — фермеры не смогли бы спустить с горы. Поэтому они решили сжечь тела прямо там, на вершине. Хозяин пастбища обратился за помощью к местным властям. При мэрии Ахалкалаки создана комиссия для оценки потерь. Отмечается, что стоимость одной овцы в Грузии колеблется в районе 110–115 долларов. Соответственно, средний ущерб в пересчёте на рубли — до четырёх с половиной миллионов.