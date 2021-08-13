Начальник АЗС на Курилах погиб, упав в цистерну с топливом
По словам очевидцев, он уронил в резервуар телефон и хотел достать его. Тело вынимали спасатели.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
В селе Китовое на острове Итуруп в Сахалинской области начальник автозаправочной станции погиб, упав в цистерну. 32-летний мужчина поднялся к резервуару, чтобы произвести замеры. Сначала его видели, а затем мужчина исчез.
Как пишет ASTV, по предварительной информации, мужчина выронил телефон, хотел поймать его, но оказался внутри цистерны. Из ёмкости его доставали спасатели, но вернуть курильчанина к жизни уже не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. По словам местных жителей, руководящую должность на автозаправочной станции погибший занял совсем недавно.
Ранее Лайф сообщал, как из-за упавшего в ванну айфона умер сын известной блогерши. 12-летнего подростка пытались реанимировать 40 минут, но тщетно.
Комментариев: 0