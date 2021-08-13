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Начальник АЗС на Курилах погиб, упав в цистерну с топливом

По словам очевидцев, он уронил в резервуар телефон и хотел достать его. Тело вынимали спасатели.

13 августа, 02:46
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

В селе Китовое на острове Итуруп в Сахалинской области начальник автозаправочной станции погиб, упав в цистерну. 32-летний мужчина поднялся к резервуару, чтобы произвести замеры. Сначала его видели, а затем мужчина исчез.

Как пишет ASTV, по предварительной информации, мужчина выронил телефон, хотел поймать его, но оказался внутри цистерны. Из ёмкости его доставали спасатели, но вернуть курильчанина к жизни уже не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. По словам местных жителей, руководящую должность на автозаправочной станции погибший занял совсем недавно.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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