В Якутске концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в 22 раза

Лабораторный мониторинг воздуха в Якутске выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в 1,25–21,7 раза. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

"В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 (03:00 мск) 13 августа проведено исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по шести показателям", — говорится в сообщении.

Превышение ПДК оксида углерода составило до 2,92 раза, взвешенных веществ — до 13,04 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 — до 4,06 раза, взвешенных частиц РМ-10 — до 21,7 раза, диоксида серы — до двух раз, диоксида азота — до 1,25 раза.