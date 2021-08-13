В Якутске концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в 22 раза
С 11 августа в регионе наблюдается густая задымлённость, которая образовалась из-за лесных пожаров.
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Лабораторный мониторинг воздуха в Якутске выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в 1,25–21,7 раза. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.
"В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 (03:00 мск) 13 августа проведено исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по шести показателям", — говорится в сообщении.
Превышение ПДК оксида углерода составило до 2,92 раза, взвешенных веществ — до 13,04 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 — до 4,06 раза, взвешенных частиц РМ-10 — до 21,7 раза, диоксида серы — до двух раз, диоксида азота — до 1,25 раза.
Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе в Намском районе. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.
Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а также самому вылететь в республику.
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