С резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского выступил бывший депутат Верховный рады Евгений Мураев. Он заявил, что испытывает за главу государства испанский стыд. Политик в числе прочего осудил украинского лидера за то, что тот не отреагировал на призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова развернуть на территории страны силы ПВО США.

"Он обещал, что, если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой. Прошло два года, и война продолжается. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой", — отметил Мураев в интервью на телеканале "Наш".

По мнению политика, Зеленский продолжает играть роль. Бывший парламентарий считает его "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком". Он заключил, что к власти глава Незалежной пришёл исключительно за счёт спекуляции на чувствах украинцев, а избрание его президентом стало успехом "самой гениальной" избирательной кампании.

"Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу", — уверен Мураев.