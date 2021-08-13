Трое пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии

Состояние троих пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжёлое, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако одна женщина получила тяжёлые травмы и погибла, ещё 18 человек пострадали. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы.