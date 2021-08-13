Мэр Воронежа рассказал об итогах проверки транспорта после взрыва в автобусе

"Совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта", — сообщил он журналистам.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако одна женщина получила тяжёлые травмы и погибла, ещё 18 человек пострадали. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.