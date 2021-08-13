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Медик дала советы по восстановлению мышечной массы после ковида

Врач рассказала об одной "тяжёлой истории", когда пациент всего за полтора месяца лишился 30 килограммов веса.

13 августа, 04:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После перенесённой коронавирусной инфекции человек может столкнуться с существенной потерей веса. Как отметила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, в худшем случае можно потерять десятки килограммов. Как правило, за счёт мышечной массы.

"Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь — мышечная. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжёлая история. Но есть и люди, которые теряли всего по три-четыре килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения", — пояснила кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Павлова предупреждает, что быстро восстановиться после перенесённой болезни не получится. Инфекция наносит серьёзный удар по сердечно-сосудистой системе, поэтому нагрузок рекомендуется избегать. Начинать следует с малоинтенсивных занятий и регулярно следить за пульсом.

"Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы. Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно чётко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки", — посоветовала Зухра Павлова.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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