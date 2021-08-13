Житель Татарстана украл в супермаркете водку, но оставил в корзине айфон

Житель города Нижнекамск в Татарстане украл в местном супермаркете бутылку водки, но в спешке забыл в продуктовой корзине свой айфон. Гаджет заметили сотрудники магазина, но пропажу алкоголя обнаружили, когда пытались найти владельца телефона по видеокамерам.

Как пишет издание НТР, сотрудники супермаркета решили дождаться возвращения владельца телефона, чтобы вернуть ему айфон и потребовать плату за украденный алкоголь.