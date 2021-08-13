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Житель Татарстана украл в супермаркете водку, но оставил в корзине айфон

Сотрудники магазина решили дождаться владельца дорого телефона, чтобы вернуть его и потребовать деньги за алкоголь.

13 августа, 04:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель города Нижнекамск в Татарстане украл в местном супермаркете бутылку водки, но в спешке забыл в продуктовой корзине свой айфон. Гаджет заметили сотрудники магазина, но пропажу алкоголя обнаружили, когда пытались найти владельца телефона по видеокамерам.

Как пишет издание НТР, сотрудники супермаркета решили дождаться возвращения владельца телефона, чтобы вернуть ему айфон и потребовать плату за украденный алкоголь.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Сибири отец и сын на прокачанном авто украли груз из фуры прямо на ходу. Несколько лет назад криминальный дуэт уже совершал кражи аналогичным способом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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