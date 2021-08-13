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В Уфе полицейский выстрелил в мужчину, который с ножом кидался на прохожих

Сдаваться прибывшим на вызов стражам порядка дебошир не собирался. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Сейчас за жизнь незнакомца борются медики.

13 августа, 06:45

В Уфе полицейский выстрелил в неадеквата с ножом после того, как тот кидался на прохожих. Видео © LIFE

Настоящий хоррор развернулся сегодня утром в Уфе. Как рассказал источник Лайфа, прохожие заметили странного мужчину, который ходил по улице, размахивая ножом, и кидался на людей. Догадываясь, что "Рэмбо" может оказаться не в себе, очевидцы незамедлительно вызвали полицию.

По нашим данным, всё случилось на улице Менделеева. Задержать незнакомца оказалось не так просто, поскольку он стал нападать на прибывших правоохранителей. Судя по кадрам, которые оказались в нашем распоряжении, сначала стражи порядка попытались усмирить дебошира дубинками, после чего пришлось применить табельное оружие.

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В результате мужчина получил тяжёлое ранение в грудь, но остался жив. Спасать его приехали медики, которые позже отвезли пострадавшего в больницу. Кроме самого нападавшего, к счастью, никто больше не пострадал.

А ранее тюменец через балкон залез в квартиру к соседкам и избил их. Агрессивный мужчина кидался на девушек и орал, не стесняясь в выражениях. Как утверждают устроившие девичник пострадавшие, приезда полиции они так и не дождались. Кстати, административное дело по статье "Побои" будет передано в суд. На хозяйку квартиры также планируют составить протокол за нарушение тишины и покоя.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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