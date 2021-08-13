В Уфе полицейский выстрелил в мужчину, который с ножом кидался на прохожих

В Уфе полицейский выстрелил в неадеквата с ножом после того, как тот кидался на прохожих. Видео © LIFE

Настоящий хоррор развернулся сегодня утром в Уфе. Как рассказал источник Лайфа, прохожие заметили странного мужчину, который ходил по улице, размахивая ножом, и кидался на людей. Догадываясь, что "Рэмбо" может оказаться не в себе, очевидцы незамедлительно вызвали полицию.

По нашим данным, всё случилось на улице Менделеева. Задержать незнакомца оказалось не так просто, поскольку он стал нападать на прибывших правоохранителей. Судя по кадрам, которые оказались в нашем распоряжении, сначала стражи порядка попытались усмирить дебошира дубинками, после чего пришлось применить табельное оружие.

В результате мужчина получил тяжёлое ранение в грудь, но остался жив. Спасать его приехали медики, которые позже отвезли пострадавшего в больницу. Кроме самого нападавшего, к счастью, никто больше не пострадал.