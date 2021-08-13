Отсутствие гимна и флага не помешало нашим спортсменам успешно выступить на Олимпиаде в Токио, тем более что сборная России выделялась на фоне остальных. Об этом рассказал пловец Евгений Рылов. По его мнению, в этом году команда выступила лучше, чем на предыдущих соревнованиях.

"Когда я был на пьедестале, я был растерян, я не знал, что делать. Понимал, что надо бы петь [гимн], а петь было и нечего. Но про себя гимн пел. Вслух нельзя было — по губам могли читать, мне кажется", — рассказал спортсмен в интервью телеканалу "360".

Конечно, желание видеть привычный российский триколор было, отметил Рылов. При этом он добавил, что на стяге Олимпийского комитета всё-таки присутствует символика нашей страны. То же самое касалось и звучавшей вместо гимна музыки Чайковского.