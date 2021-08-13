В Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии и Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера в связи с непростой ситуацией с лесными пожарами. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Это даёт сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и даёт более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами", — сказал глава Якутии на брифинге.

При этом Николаев уточнил, что решение ввести межрегиональный режим ЧС на территории двух регионов принял глава МЧС России Евгений Зиничев.

По последним данным МЧС, сейчас на территории Якутии действует 171 очаг возгораний с общей площадью активного горения около шести тысяч гектаров. На особом контроле находится 14 природных пожаров. Также к 20 августа ожидается ввод в эксплуатацию взлётно-посадочной полосы в Якутске, благодаря которой самолёты Бе-200 смогут работать в непосредственной близости от города.