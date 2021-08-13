"Рубин" убрал лучшего бомбардира из заявки на чемпионат России
Накануне сербский форвард грубо ответил одному из болельщиков команды в "Инстаграме" после вылета из Лиги конференций.
Фото © РПЛ
Казанский "Рубин" исключил нападающего Джордже Деспотовича из заявки на нынешний розыгрыш чемпионата России. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский заявил, это временное решение. Сербский футболист, в прошлом сезоне с 14 голами ставший лучшим бомбардиром клуба, получил травму ноги в матче третьего тура с грозненским "Ахматом" (2:1).
"Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Тальби. Это временная ситуация. Он вернётся в заявку, когда восстановится от травмы", — цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".
Накануне после поражения "Рубина" в третьем раунде квалификации Лиги конференций от польского "Ракува" Деспотович грубо ответил одному из болельщиков команды в "Инстаграме". На вопрос фаната, где находится травмированный футболист, серб ответил: "С твоей мамой".
9 августа "Рубин" подписал контракт с центральным защитником сборной Туниса Монтассаром Тальби. Соглашение рассчитано на четыре года.
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