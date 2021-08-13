"Хочу оставить след в истории клуба": "Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу
В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов.
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Бразильский хавбек Клаудиньо подписал контракт с петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на сайте российской футбольной команды.
Соглашение с 24-летним футболистом, который ранее выступал за бразильскую команду "Ред Булл Брагантино", рассчитано на пять лет.
"Путь занял много времени, но всё прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город — он очень красивый! Скоро за дело! <...> Хочу оставить свой след в истории "Зенита", — заявил Клаудиньо.
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"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.
В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов. По итогам первенства он был признан лучшим футболистом.
В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Игр. В финале южноамериканцы в дополнительное время победили Испанию со счётом 2:1. Решающий гол забил полузащитник "Зенита" Малком.
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