Бразильский хавбек Клаудиньо подписал контракт с петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на сайте российской футбольной команды.

Соглашение с 24-летним футболистом, который ранее выступал за бразильскую команду "Ред Булл Брагантино", рассчитано на пять лет.

"Путь занял много времени, но всё прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город — он очень красивый! Скоро за дело! <...> Хочу оставить свой след в истории "Зенита", — заявил Клаудиньо.

"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов. По итогам первенства он был признан лучшим футболистом.