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"Хочу оставить след в истории клуба": "Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу

В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов.

13 августа, 08:51
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Бразильский хавбек Клаудиньо подписал контракт с петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на сайте российской футбольной команды.

Соглашение с 24-летним футболистом, который ранее выступал за бразильскую команду "Ред Булл Брагантино", рассчитано на пять лет.

"Путь занял много времени, но всё прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город — он очень красивый! Скоро за дело! <...> Хочу оставить свой след в истории "Зенита", заявил Клаудиньо.

Третья победа на старте: Дубль Азмуна помог "Зениту" одолеть "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Третья победа на старте: Дубль Азмуна помог "Зениту" одолеть "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов. По итогам первенства он был признан лучшим футболистом.

В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Игр. В финале южноамериканцы в дополнительное время победили Испанию со счётом 2:1. Решающий гол забил полузащитник "Зенита" Малком.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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