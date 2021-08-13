Правительство утвердило вознаграждения для победителей и призёров Олимпиады в Токио

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о вознаграждениях для победителей и призёров Олимпиады в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Для обладателей золотых медалей предусмотрена выплата четырёх миллионов рублей. За серебряные награды полагается два с половиной миллиона, за бронзовые — 1,7 миллиона.

Аналогичные премии предусмотрены победителям и призёрам летних Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.