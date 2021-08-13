Правительство утвердило вознаграждения для победителей и призёров Олимпиады в Токио
Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Играх в японской столице. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о вознаграждениях для победителей и призёров Олимпиады в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Для обладателей золотых медалей предусмотрена выплата четырёх миллионов рублей. За серебряные награды полагается два с половиной миллиона, за бронзовые — 1,7 миллиона.
Аналогичные премии предусмотрены победителям и призёрам летних Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными орденами и медалями российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио. Всего наградами отмечены 128 спортсменов. Олимпийцы получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.
Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).
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