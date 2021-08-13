Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявлял, что подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. Об этом он рассказал на встрече с победителями и призёрами Игр в Токио в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".
По словам главы внешнеполитического ведомства, существует несколько вариантов проведения соревнований. В частности, Игры могут пройти в Санкт-Петербурге и Казани.
"Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему", — заявил Лавров.
Также министр порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они настроены на проведение Олимпиады.
Ранее о том, что Россия может претендовать на Олимпиаду-2036, заявлял министр спорта Олег Матыцин. По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.
"Сложное и ответственное решение": Матыцин заявил, что Россия может претендовать на Олимпиаду 2036 года
Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014 году Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.
В 2024 году летние Игры пройдут в Париже, в 2028-м — в Лос-Анджелесе, в 2032-м — в Брисбене.
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