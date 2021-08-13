Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Министр спорта Олег Матыцин ранее говорил, что подготовка к Играм способна стать важным фактором развития страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. Об этом он рассказал на встрече с победителями и призёрами Игр в Токио в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

По словам главы внешнеполитического ведомства, существует несколько вариантов проведения соревнований. В частности, Игры могут пройти в Санкт-Петербурге и Казани.

"Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему", — заявил Лавров.

Также министр порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они настроены на проведение Олимпиады.

Ранее о том, что Россия может претендовать на Олимпиаду-2036, заявлял министр спорта Олег Матыцин. По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.

Россия уже проводила летние Олимпийские игры. В 1980 году соревнования прошли в Москве. Кроме того, в 2014 году Сочи принимал зимнюю Олимпиаду.