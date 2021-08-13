На Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении Ми-8
Установлено также и местоположение вертолёта — он лежит на дне озера на глубине 110 метров.
Фото © Предоставлено Кроноцким заповедником
В Кроноцком заповеднике на Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в СК РФ.
"Установлено местоположение вертолёта на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды", — говорится в сообщении.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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