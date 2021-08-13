НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении Ми-8

Установлено также и местоположение вертолёта — он лежит на дне озера на глубине 110 метров.

13 августа, 07:48
<p>Фото © Предоставлено Кроноцким заповедником</p>

Фото © Предоставлено Кроноцким заповедником

В Кроноцком заповеднике на Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в СК РФ.

"Установлено местоположение вертолёта на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды", — говорится в сообщении.

На Камчатке обнаружили рухнувший в озеро Ми-8 с отломанным хвостом

На Камчатке обнаружили рухнувший в озеро Ми-8 с отломанным хвостом

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

После крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановили экскурсии на Курильское озеро

сегодня в 08:21

Ространснадзор внепланово проверит перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже

сегодня в 08:35

"Второе рождение": Известны новые подробности о состоянии певицы МакSим

сегодня в 08:52

"Хочу оставить след в истории клуба": "Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу

сегодня в 08:51

В МИД России раскрыли главную причину захвата Кандагара талибами

сегодня в 08:47

Новости партнеров

Layer 1