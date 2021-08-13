На Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении Ми-8

В Кроноцком заповеднике на Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в СК РФ.

"Установлено местоположение вертолёта на дне озера на глубине 110 метров, также обнаружено тело одного из пассажиров. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды", — говорится в сообщении.