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На Камчатке обнаружили рухнувший в озеро Ми-8 с отломанным хвостом

Как рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сейчас определяется тактика дальнейших работ по более подробному визуальному осмотру и подъёму воздушного судна.

13 августа, 07:00
<p>Кадр из видео © Телеграм-канал <a href="https://t.me/kamgov41/9578" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Камчатский край | Правительство"</a></p>

Кадр из видео © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"

В Курильском озере на Камчатке спасателям наконец удалось найти разбившийся вертолёт Ми-8. Воздушное судно с отломанным хвостом было обнаружено на глубине 110–111 метров.

"Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъёму", — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее заместитель главврача Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, один из членов экипажа рухнувшего Ми-8 получил открытый перелом грудины. Он также добавил, что всего в больницу поступили четверо пострадавших — два члена экипажа, девушка-гид и турист, — остальные за медицинской помощью не обращались.

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

"Будет нырять и дальше": Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке вместе с водолазами ищет тела жены и сына

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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