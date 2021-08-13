На Камчатке обнаружили рухнувший в озеро Ми-8 с отломанным хвостом
Как рассказал губернатор региона Владимир Солодов, сейчас определяется тактика дальнейших работ по более подробному визуальному осмотру и подъёму воздушного судна.
Кадр из видео © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"
В Курильском озере на Камчатке спасателям наконец удалось найти разбившийся вертолёт Ми-8. Воздушное судно с отломанным хвостом было обнаружено на глубине 110–111 метров.
"Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъёму", — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее заместитель главврача Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, один из членов экипажа рухнувшего Ми-8 получил открытый перелом грудины. Он также добавил, что всего в больницу поступили четверо пострадавших — два члена экипажа, девушка-гид и турист, — остальные за медицинской помощью не обращались.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро. Посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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