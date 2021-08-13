На Камчатке обнаружили рухнувший в озеро Ми-8 с отломанным хвостом

В Курильском озере на Камчатке спасателям наконец удалось найти разбившийся вертолёт Ми-8. Воздушное судно с отломанным хвостом было обнаружено на глубине 110–111 метров.

"Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъёму", — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24".