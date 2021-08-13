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Власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений

По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды в Крыму не стоит. Отмечается, что на полуострове минимум ещё два дня будут идти сильнейшие ливни.

13 августа, 07:33

Власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений. Видео © Соцсети

В Керчи перекрыли сразу несколько центральных улиц из-за подтоплений, образовавшихся в результате ливней, которые не прекращаются уже сутки. Как сообщили в администрации города, в целях безопасности троллейбусы на маршрут пока не выходят. Кроме того, в мэрии также призвали местных жителей быть готовыми к эвакуации.

"Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, необходимо <...> подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания", — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

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По словам врио главы Администрации города Керчи Святослава Брусакова, автобусы для эвакуации жителей уже готовы. Вместе с тем дополнительные силы МЧС уже выдвинулись на помощь из Симферополя, добавил он.

По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды в Крыму не стоит. Отмечается, что на полуострове минимум ещё два дня будут идти сильнейшие ливни. К слову, ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань.

Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Восстановление пострадавшей от наводнений инфраструктуры Крыма займёт около двух лет

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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