Власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений. Видео © Соцсети

В Керчи перекрыли сразу несколько центральных улиц из-за подтоплений, образовавшихся в результате ливней, которые не прекращаются уже сутки. Как сообщили в администрации города, в целях безопасности троллейбусы на маршрут пока не выходят. Кроме того, в мэрии также призвали местных жителей быть готовыми к эвакуации.

"Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, необходимо <...> подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания", — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

По словам врио главы Администрации города Керчи Святослава Брусакова, автобусы для эвакуации жителей уже готовы. Вместе с тем дополнительные силы МЧС уже выдвинулись на помощь из Симферополя, добавил он.