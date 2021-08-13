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В Москве отменили обязательную удалёнку для 30% сотрудников

Кроме того, теряет силу требование о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании работников на ковид.

13 августа, 07:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве с сегодняшнего дня, 13 августа, отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём блоге. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, страдающих хроническими заболеваниями.

"В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять удалёнку, если это возможно, без ущерба для деятельности организаций", — отметил Собянин.

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Мэр уточнил, что работодатели по-прежнему обязаны не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и измерять всем температуру перед началом дня. Однако больше не нужно проводить термометрию каждые четыре часа, как это требовалось ранее. Кроме того, отменяется и требование о регулярном тестировании сотрудников на CoViD-19.

Также отменяются все ограничения на посещение зоопарков. Мера в том числе касается расположенных в зоосадах крытых павильонов.

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Некоторые меры, введённые в столице из-за пандемии коронавируса, всё ещё остаются в силе. Так, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Кроме того, сохраняются ограничения на проведения массовых мероприятий и посещение театров, концертов и кино.

Собянин подчеркнул, что в целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни, но необходимо и дальше действовать осторожно, исходя из ситуации и прогноза развития пандемии.

Ранее Лайф рассказывал, что Собянин раскрыл дату празднования Дня города в Москве. Формат мероприятий будет определяться с учётом эпидемиологической обстановки и санитарных правил, чтобы сохранить здоровье жителей и гостей столицы, подчеркнул мэр города.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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