В Москве отменили обязательную удалёнку для 30% сотрудников

В Москве с сегодняшнего дня, 13 августа, отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём блоге. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, страдающих хроническими заболеваниями.

"В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять удалёнку, если это возможно, без ущерба для деятельности организаций", — отметил Собянин.

Мэр уточнил, что работодатели по-прежнему обязаны не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и измерять всем температуру перед началом дня. Однако больше не нужно проводить термометрию каждые четыре часа, как это требовалось ранее. Кроме того, отменяется и требование о регулярном тестировании сотрудников на CoViD-19.

Также отменяются все ограничения на посещение зоопарков. Мера в том числе касается расположенных в зоосадах крытых павильонов.

Некоторые меры, введённые в столице из-за пандемии коронавируса, всё ещё остаются в силе. Так, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Кроме того, сохраняются ограничения на проведения массовых мероприятий и посещение театров, концертов и кино.

Собянин подчеркнул, что в целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни, но необходимо и дальше действовать осторожно, исходя из ситуации и прогноза развития пандемии.