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В Минздраве Якутии опровергли данные о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров

Также в ведомстве призвали местных жителей не доверять непроверенной информации в соцсетях и не распространять фейки.

13 августа, 07:41

Фото © ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

В Министерстве здравоохранения Якутии опровергли сообщение о том, что местный житель скончался, якобы задохнувшись из-за дыма от лесных пожаров. Соответствующая новость распространилась в соцсетях.

"Подобный вызов не был зафиксирован в службе скорой помощи. Информация не соответствует действительности", — сообщила глава регионального Минздрава Елена Борисова телеканалу "Якутия 24".

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По словам министра, на подобные происшествия в срочном порядке выезжает бригада медиков. Также Борисова призвала местных жителей не доверять непроверенной информации в соцсетях и не распространять фейки.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а также самому вылететь в республику.


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Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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