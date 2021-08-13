В Минздраве Якутии опровергли данные о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров

В Министерстве здравоохранения Якутии опровергли сообщение о том, что местный житель скончался, якобы задохнувшись из-за дыма от лесных пожаров. Соответствующая новость распространилась в соцсетях.

"Подобный вызов не был зафиксирован в службе скорой помощи. Информация не соответствует действительности", — сообщила глава регионального Минздрава Елена Борисова телеканалу "Якутия 24".

По словам министра, на подобные происшествия в срочном порядке выезжает бригада медиков. Также Борисова призвала местных жителей не доверять непроверенной информации в соцсетях и не распространять фейки.