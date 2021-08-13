Семьям погибших и пострадавшим при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн
Компания "Витязь-аэро" готова помочь в доставке родственников потерпевших на Камчатку, а также взять на себя расходы по их размещению.
Поисково-спасательная операция на месте падения вертолёта Ми-8 в Курильском озере. Фото © ТАСС / ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
Семьям погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке, а также пострадавшим выплатят страховые по два миллиона рублей. Кроме того, финансовую компенсацию планирует выплатить и авиационное предприятие "Витязь-аэро".
"Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по два миллиона рублей. Семье погибшего члена экипажа вертолёта страховая компания выплатит два миллиона", — рассказали в правительстве региона.
Компания "Витязь-аэро" также прорабатывает вопрос о компенсации, там готовы помочь в доставке родственников пострадавших на Камчатку и на Курильское озеро, а также взять на себя расходы по их размещению.
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Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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