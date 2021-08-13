Семьям погибших и пострадавшим при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн

Семьям погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке, а также пострадавшим выплатят страховые по два миллиона рублей. Кроме того, финансовую компенсацию планирует выплатить и авиационное предприятие "Витязь-аэро".

"Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по два миллиона рублей. Семье погибшего члена экипажа вертолёта страховая компания выплатит два миллиона", — рассказали в правительстве региона.