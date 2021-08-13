В Новороссийске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений

С 13 по 14 августа на территории села Южная Озереевка в Новороссийске введён режим локальной чрезвычайной ситуации в связи с сильными ливнями, которые обрушились на юг России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня, 13 августа, в ближайшие 6 часов и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидаются сильные осадки, ливни, усиление ветра, возможен подъём уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", — говорится в сообщении мэрии.

Власти призвали местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях и по возможности оставаться дома. Также горожанам и гостям Новороссийска рекомендовали не посещать пляжи и низинные территории.