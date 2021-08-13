НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений

Власти призвали местных жителей и туристов воздержаться от поездок на автомобилях и по возможности оставаться дома. Также не рекомендуется посещать пляжи и низинные территории.

13 августа, 08:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 13 по 14 августа на территории села Южная Озереевка в Новороссийске введён режим локальной чрезвычайной ситуации в связи с сильными ливнями, которые обрушились на юг России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня, 13 августа, в ближайшие 6 часов и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидаются сильные осадки, ливни, усиление ветра, возможен подъём уровня воды в реках и подтопление низинных территорий", — говорится в сообщении мэрии.

Синоптик предупредил россиян о приближении "библейского потопа"

Синоптик предупредил россиян о приближении "библейского потопа"

Власти призвали местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях и по возможности оставаться дома. Также горожанам и гостям Новороссийска рекомендовали не посещать пляжи и низинные территории.

А ранее власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений. Сейчас в городе перекрыли сразу несколько центральных улиц из-за подтоплений, образовавшихся в результате ливней, которые не прекращаются уже сутки. Как сообщили в администрации города, в целях безопасности троллейбусы на маршрут пока не выходят.

"Всё поле в воде полностью!": В Крыму кроме трассы "Таврида" подтопило участки почти 200 домов

"Всё поле в воде полностью!": В Крыму кроме трассы "Таврида" подтопило участки почти 200 домов

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Свердловской области из-за засухи ввели режим ЧС

22 июля, 13:10

Власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений

сегодня в 07:33

Ространснадзор внепланово проверит перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже

сегодня в 08:35

"Второе рождение": Известны новые подробности о состоянии певицы МакSим

сегодня в 08:52

"Хочу оставить след в истории клуба": "Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу

сегодня в 08:51

Новости партнеров

Layer 1