Российская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене надеется, что для украинской спортсменки Ярославы Магучих не будет никаких последствий из-за их совместной фотографии на Играх в Токио. Об этом она написала в своём инстаграме.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего тёплого отношения и уважения к ним. На этом тему считаю закрытой. И никаких комментариев на этот счёт больше не будет", — заявила Ласицкене.

Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.