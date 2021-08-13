"Главное, чтобы Ярославе было комфортно": Ласицкене высказалась о фото с затравленной на Украине прыгуньей Магучих
Спортсменку, сфотографировавшуюся с россиянкой, пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора".
Фото © Олимпийский комитет России
Российская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене надеется, что для украинской спортсменки Ярославы Магучих не будет никаких последствий из-за их совместной фотографии на Играх в Токио. Об этом она написала в своём инстаграме.
"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего тёплого отношения и уважения к ним. На этом тему считаю закрытой. И никаких комментариев на этот счёт больше не будет", — заявила Ласицкене.
Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
В ходе олимпийского турнира Ласицкене выиграла золото, преодолев планку на высоте 2,04 метра. Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии (2,02 метра). Магучих с результатом два метра ровно завоевала бронзу.
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