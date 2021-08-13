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Певицу МакSим выписывают после двух месяцев в больнице

Артистку госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, теперь она будет продолжать лечение на дому.

13 августа, 11:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maksimartist/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Певицу Марину Максимову (Макsим) сегодня выписывают из больницы после двух месяцев лечения. Об этом Лайфу сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

"Сегодня выписывают, Марина будет продолжать лечение на дому", — рассказала Богушевская.

МакSим опубликовала первый снимок в Instagram после выхода из комы

МакSим опубликовала первый снимок в Instagram после выхода из комы

Напомним, певицу Макsим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Макsим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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