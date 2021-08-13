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"Ни с того ни с сего схватил молоток": Мужчина признался в убийстве семьи девочки, которая спаслась благодаря СМС

Он расправился с 74-летней бабушкой и 48-летним дядей подростка, а затем насильно удерживал школьницу дома.

13 августа, 11:04

45-летний житель Тайшета Иркутской области, который удерживал 13-летнюю девочку после расправы над её родственниками, признался в убийстве. При этом мужчина заявляет, что схватил молоток и стал наносить удары своим жертвам "ни с того ни с сего".

Такой диалог состоялся между следователем и задержанным:

— Что именно произошло?

— Убийство.

— Кем оно совершено?

— Мной.

— Убийство кого произошло?

— Убийство двух лиц.

— С чего началось всё?

— Да ни с чего. Ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове.

— Ударов было множество?

— Да.

А в распоряжении телеканала "360" оказалось видео из того самого дома, где убийца удерживал девочку.

Дом, где убийца удерживал девочку. Видео © Телеканал "360"

Напомним, в одном из домов в городе Тайшете мужчина насильно удерживал 13-летнюю девочку после того, как там же убил родственников школьницы — её 74-летнюю бабушку и 48-летнего дядю. Несовершеннолетнюю от злоумышленника спасло СМС, которое она успела отправить однокласснице.

Лайф узнал содержание СМС, спасшего школьницу из Иркутской области от убийцы

Лайф узнал содержание СМС, спасшего школьницу из Иркутской области от убийцы

Мать 13-летней девочки была лишена родительских прав, школьница воспитывалась бабушкой, которая и стала жертвой злоумышленника. С ребёнком работают психологи, следователи организовали для неё прохождение реабилитации в медицинском центре.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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