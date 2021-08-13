"Ни с того ни с сего схватил молоток": Мужчина признался в убийстве семьи девочки, которая спаслась благодаря СМС
Он расправился с 74-летней бабушкой и 48-летним дядей подростка, а затем насильно удерживал школьницу дома.
45-летний житель Тайшета Иркутской области, который удерживал 13-летнюю девочку после расправы над её родственниками, признался в убийстве. При этом мужчина заявляет, что схватил молоток и стал наносить удары своим жертвам "ни с того ни с сего".
Такой диалог состоялся между следователем и задержанным:
— Что именно произошло?
— Убийство.
— Кем оно совершено?
— Мной.
— Убийство кого произошло?
— Убийство двух лиц.
— С чего началось всё?
— Да ни с чего. Ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове.
— Ударов было множество?
— Да.
А в распоряжении телеканала "360" оказалось видео из того самого дома, где убийца удерживал девочку.
Дом, где убийца удерживал девочку. Видео © Телеканал "360"
Напомним, в одном из домов в городе Тайшете мужчина насильно удерживал 13-летнюю девочку после того, как там же убил родственников школьницы — её 74-летнюю бабушку и 48-летнего дядю. Несовершеннолетнюю от злоумышленника спасло СМС, которое она успела отправить однокласснице.
Мать 13-летней девочки была лишена родительских прав, школьница воспитывалась бабушкой, которая и стала жертвой злоумышленника. С ребёнком работают психологи, следователи организовали для неё прохождение реабилитации в медицинском центре.
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