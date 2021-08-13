Лавров заявил, что выдача паспортов РФ в Донбассе не нарушает международное право

Россия не нарушает международное право, выдавая паспорта жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".

"В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия, значит, нарушает международное право. Всё это ложь", — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека каждое государство имеет право решать, кто может быть её гражданином. Кроме того, отметил он, согласно другим конвенциям, любой человек вправе выбрать себе гражданство.

Лавров также добавил, что венгры, поляки, румыны на Украине имеют паспорта своих государств и долгое время ни у кого не возникало вопросов по этому поводу.