Камчатскому депутату Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве

Депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину, который ранее признался, что случайно застрелил человека, предъявили обвинение в умышленном убийстве. При этом следствие проверяет версию и о совершении убийства по неосторожности.

"Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10.08.2021 Редькину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ... Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности", — говорится в сообщении СУ СКР по Камчатскому краю.