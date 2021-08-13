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Камчатскому депутату Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве

Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.

13 августа, 10:24

Игорь Редькин. Кадр из видео © Youtube / ГТРК "Камчатка"

Депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину, который ранее признался, что случайно застрелил человека, предъявили обвинение в умышленном убийстве. При этом следствие проверяет версию и о совершении убийства по неосторожности.

"Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10.08.2021 Редькину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ... Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности", говорится в сообщении СУ СКР по Камчатскому краю.

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Напомним, ранее Редькин рассказал, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе. Также парламентарий сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона. Следователи возбудили уголовное дело, парламентария отправили под домашний арест.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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