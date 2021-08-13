Кремль подтвердил переговоры Путина и Меркель 20 августа
А в украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня.
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В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве. Ранее о планируемой встрече рассказал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, причём с Путиным, по его словам, Меркель встретится за два дня до своего вылета в Киев.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — отметили в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует обсудить с Меркель "Северный поток – 2" во время её визита в Киев.
Напомним, что по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
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