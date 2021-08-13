Кремль подтвердил переговоры Путина и Меркель 20 августа

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве. Ранее о планируемой встрече рассказал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, причём с Путиным, по его словам, Меркель встретится за два дня до своего вылета в Киев.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует обсудить с Меркель "Северный поток – 2" во время её визита в Киев.