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Кремль подтвердил переговоры Путина и Меркель 20 августа

А в украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня.

13 августа, 10:12

Фото © kremlin.ru

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 20 августа в Москве. Ранее о планируемой встрече рассказал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, причём с Путиным, по его словам, Меркель встретится за два дня до своего вылета в Киев.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — отметили в пресс-службе Кремля.

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует обсудить с Меркель "Северный поток – 2" во время её визита в Киев.

Напомним, что по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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