Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев
В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Он также подтвердил, что спустя два дня, 22 августа, Меркель полетит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы. Вполне очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — проанонсировал Зайберт на брифинге в Берлине.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует обсудить с Меркель "Северный поток – 2" во время её визита в Киев.
Напомним, что по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
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