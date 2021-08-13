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Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев

В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.

13 августа, 09:52

Фото © kremlin.ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Он также подтвердил, что спустя два дня, 22 августа, Меркель полетит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы. Вполне очевидно, что она встретится с президентом Путиным", проанонсировал Зайберт на брифинге в Берлине.

Зеленский планирует обсудить с Меркель гарантии после запуска "Северного потока – 2"

Зеленский планирует обсудить с Меркель гарантии после запуска "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует обсудить с Меркель "Северный поток – 2" во время её визита в Киев.

Напомним, что по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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