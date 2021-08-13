Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 20 августа. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Он также подтвердил, что спустя два дня, 22 августа, Меркель полетит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы. Вполне очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — проанонсировал Зайберт на брифинге в Берлине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует обсудить с Меркель "Северный поток – 2" во время её визита в Киев.