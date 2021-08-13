Выплаты на школьников уже получили родители 19,4 миллиона детей
В Минтруде напомнили, что подать соответствующее заявление можно на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей уже получили родители более 19 миллионов детей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
"Родители 19,4 миллиона детей школьного возраста получили единовременные выплаты", — говорится в сообщении министерства в "Инстаграме".
Там напомнили, что соответствующее пособие могут получить родители детей с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. В Минтруде отметили, что подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников.
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