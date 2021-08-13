В Москве камеры сняли, как женщина бросает на лавке новорождённого ребёнка

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Жильцы дома по Ярославскому шоссе обнаружили брошенного новорождённого ребёнка на скамейке в своём дворе. Неравнодушные москвичи незамедлительно сообщили о находке в полицию. Подкидышем оказался мальчик, который появился на свет всего два-три дня назад. На камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестная женщина оставляет свёрток с младенцем на лавочке и уходит прочь.

"Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребёнка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка", — сообщает Прокуратура Москвы.