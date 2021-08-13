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В Москве камеры сняли, как женщина бросает на лавке новорождённого ребёнка

Свёрток с младенцем она оставила в чужом дворе и скрылась в неизвестном направлении. Малыша сейчас осматривают медики. Это мальчик, который появился на свет всего пару дней назад.

13 августа, 09:23

Видео © Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Жильцы дома по Ярославскому шоссе обнаружили брошенного новорождённого ребёнка на скамейке в своём дворе. Неравнодушные москвичи незамедлительно сообщили о находке в полицию. Подкидышем оказался мальчик, который появился на свет всего два-три дня назад. На камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестная женщина оставляет свёрток с младенцем на лавочке и уходит прочь.

"Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребёнка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка", сообщает Прокуратура Москвы.

В Оренбурге женщина подбросила новорождённого мальчика в больницу

В Оренбурге женщина подбросила новорождённого мальчика в больницу

Ранее Лайф рассказывал, как мигрант выдал новорождённого внука за подкидыша, чтобы уберечь свою дочь от "позора". Мужчина принёс свёрток с младенцем в отдел полиции и заявил, что нашёл его на остановке. Версия рассыпалась благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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