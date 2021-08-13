Глава МИД Украины назвал историей успеха предстоящий визит Зеленского в США

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Незалежной Владимира Зеленского в США станет "историей успеха". Об этом дипломат сообщил на брифинге.

"Будет (визит. — Прим. Лайфа) историей успеха. Будут конкретные договорённости. Самое большое моё впечатление от визита в Вашингтон — это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", — заявил Кулеба.

Он также отметил, что поездка Зеленского будет успешной благодаря двухпартийной поддержке Киева в США.