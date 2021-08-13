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Глава МИД Украины назвал историей успеха предстоящий визит Зеленского в США

Министр поделился своими впечатлениями от посещения Вашингтона. Он также отметил, что поездка лидера Незалежной будет успешной благодаря двухпартийной поддержке Киева в Америке.

13 августа, 09:01
<p>Фото © Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Незалежной Владимира Зеленского в США станет "историей успеха". Об этом дипломат сообщил на брифинге.

"Будет (визит. — Прим. Лайфа) историей успеха. Будут конкретные договорённости. Самое большое моё впечатление от визита в Вашингтон — это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", — заявил Кулеба.

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Он также отметил, что поездка Зеленского будет успешной благодаря двухпартийной поддержке Киева в США.

Ранее сообщалось, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден примет украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. По заявлению американской стороны, поездка политика в Вашингтон подтвердит непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Также глава МИД Незалежной уже назвал три темы переговоров, которые будут обсуждаться на встрече двух лидеров. Вашингтон намерен показать, что по-прежнему поддерживает Киев.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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