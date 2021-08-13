"Второе рождение": Известны новые подробности о состоянии певицы МакSим
Отмечается, что артистка находится в приподнятом настроении. Она уже может ходить, сидеть и разговаривать.
МакSим. Фото © Instagram / maksimartist
Певица Макsим (Марина Максимова) после нескольких недель искусственной комы на радость близких и фанатов постепенно набирается сил. О самочувствии артистки рассказал источник телеканала "Звезда", который посещал её в больнице.
"Она радуется, что она выжила, любой бы человек радовался. Ходит, сидит, разговаривает, позитивная. Второе рождение", — поделился собеседник.
Источник также отметил, что певица не испытывает проблем с памятью — она помнит свои песни и что у неё есть дети.
Напомним, певицу Макsим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Макsим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату. Пока представитель певицы исключает в ближайший год выход исполнительницы на сцену.
Макsим — российская певица, автор песен и композитор. Она родилась в Казани и с ранних лет начала заниматься музыкой. Будущая знаменитость училась в музыкальной школе по классу фортепиано и вокала. Будущая певица постоянно бывала в компании старшего брата Максима, и именно поэтому её стали называть его именем. Подробнее о жизни Макsим и творческом пути певицы читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0