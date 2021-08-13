Певица Макsим (Марина Максимова) после нескольких недель искусственной комы на радость близких и фанатов постепенно набирается сил. О самочувствии артистки рассказал источник телеканала "Звезда", который посещал её в больнице.

"Она радуется, что она выжила, любой бы человек радовался. Ходит, сидит, разговаривает, позитивная. Второе рождение", — поделился собеседник.

Источник также отметил, что певица не испытывает проблем с памятью — она помнит свои песни и что у неё есть дети.