Ространснадзор внепланово проверит перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже

Ространснадзор осуществит внеплановую проверку перевозчика "АТП-1" в связи со взрывом автобуса в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО "АТП-1" по факту взрыва в автобусе, который произошёл 12 августа в Воронеже", — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени сформирована специальная комиссия, которая установит обстоятельства трагедии. Отмечается, что на месте происшествия также работает заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух — скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования и пообещал рассказать, какой будет материальная помощь "тем, кто попал в эту беду".