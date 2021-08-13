Ространснадзор внепланово проверит перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже
К настоящему времени сформирована специальная комиссия, которая установит обстоятельства трагедии. На месте происшествия также работает замруководителя ведомства Александр Проходцев.
Фото © Ространснадзор
Ространснадзор осуществит внеплановую проверку перевозчика "АТП-1" в связи со взрывом автобуса в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО "АТП-1" по факту взрыва в автобусе, который произошёл 12 августа в Воронеже", — уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что к настоящему времени сформирована специальная комиссия, которая установит обстоятельства трагедии. Отмечается, что на месте происшествия также работает заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев.
Ранее Лайф сообщал, что число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух — скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Губернатор области Александр Гусев выразил соболезнования и пообещал рассказать, какой будет материальная помощь "тем, кто попал в эту беду".
Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако 17 человек пострадали, ещё одна женщина скончалась накануне. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.
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