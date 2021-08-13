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Синоптик рассказал, когда начнётся новая климатическая эпоха

При этом метеоролог отметил, что в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениями климата, которые критически не повлияют на жизнь граждан.

13 августа, 08:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Природа может начать возвращаться к балансу климатической системы после 2035 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT.

"И не только вернёмся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчёт для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", — отметил он.

Названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления

Названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления

Тишковец добавил, что в ближайшем будущем люди начнут приспосабливаться к изменениям климата, которые не будут критично влиять на жизнь граждан.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" предупредил россиян, что с этого года страна переходит на "новый климат". На примере Москвы метеоролог объяснил, как поменялась погода за последние десятилетия.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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