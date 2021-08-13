Синоптик рассказал, когда начнётся новая климатическая эпоха

Природа может начать возвращаться к балансу климатической системы после 2035 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT.

"И не только вернёмся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчёт для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", — отметил он.

Тишковец добавил, что в ближайшем будущем люди начнут приспосабливаться к изменениям климата, которые не будут критично влиять на жизнь граждан.