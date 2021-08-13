Синоптик рассказал, когда начнётся новая климатическая эпоха
При этом метеоролог отметил, что в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениями климата, которые критически не повлияют на жизнь граждан.
Фото © Pixabay
Природа может начать возвращаться к балансу климатической системы после 2035 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT.
"И не только вернёмся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчёт для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", — отметил он.
Тишковец добавил, что в ближайшем будущем люди начнут приспосабливаться к изменениям климата, которые не будут критично влиять на жизнь граждан.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" предупредил россиян, что с этого года страна переходит на "новый климат". На примере Москвы метеоролог объяснил, как поменялась погода за последние десятилетия.
Комментариев: 0