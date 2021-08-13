Власти Камчатки показали инспекторов, спасших пассажиров рухнувшего Ми-8
Глава региона отметил, что в данный момент поиски на месте крушения продолжаются. Задействованы силы МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны.
Фото © ТАСС / Правительство Камчатского края
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал фотографии госинспекторов Кроноцкого заповедника, которые первыми пришли на помощь пассажирам рухнувшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8. Снимками глава региона поделился в "Инстаграме".
"Спасение восьми пассажиров упавшего вертолёта — настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него — в кратчайшие сроки из воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", — отметил Солодов.
Губернатор также сообщил, что в данный момент поиски на месте крушения продолжаются. Задействованы силы МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны.
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Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
Сегодня, 13 августа, стало известно, что в Кроноцком заповеднике нашли тело первого погибшего при крушении Ми-8.
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