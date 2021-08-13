Власти Камчатки показали инспекторов, спасших пассажиров рухнувшего Ми-8

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал фотографии госинспекторов Кроноцкого заповедника, которые первыми пришли на помощь пассажирам рухнувшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8. Снимками глава региона поделился в "Инстаграме".

"Спасение восьми пассажиров упавшего вертолёта — настоящее чудо. И нам есть кого поблагодарить за него — в кратчайшие сроки из воды людей спасли инспекторы Кроноцкого заповедника: Евгений Денгес, Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Алексей Крутиков", — отметил Солодов.











Губернатор также сообщил, что в данный момент поиски на месте крушения продолжаются. Задействованы силы МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны.