После крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановили экскурсии на Курильское озеро

После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке временно приостановили туристические полёты на Курильское озеро. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы приняли решение вместе с [Кроноцким] заповедником приостановить турпоездки как минимум на выходные дни", — заявил глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Солодова, такое решение было принято, чтобы не мешать проведению поисковых работ на месте происшествия. Он добавил, что после выходных будет ясно, стоит ли продлевать это ограничение.