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После крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановили экскурсии на Курильское озеро

По словам губернатора региона, такое решение было принято, чтобы не мешать поисковым работам на месте происшествия.

13 августа, 08:21
<p>Фото © <a href="https://kronoki.ru/ru/news/newswire/2884.html#add-photos-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кроноцкий заповедник"</a></p>

Фото © "Кроноцкий заповедник"

После крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке временно приостановили туристические полёты на Курильское озеро. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы приняли решение вместе с [Кроноцким] заповедником приостановить турпоездки как минимум на выходные дни", — заявил глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

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На Камчатке обнаружили рухнувший в озеро Ми-8 с отломанным хвостом

По словам Солодова, такое решение было принято, чтобы не мешать проведению поисковых работ на месте происшествия. Он добавил, что после выходных будет ясно, стоит ли продлевать это ограничение.

Ранее Лайф сообщал, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке нашли тело первого погибшего при крушении Ми-8. Установлено также и местоположение вертолёта — он лежит на дне озера на глубине 110 метров.

Власти Камчатки показали инспекторов, спасших пассажиров рухнувшего Ми-8

Власти Камчатки показали инспекторов, спасших пассажиров рухнувшего Ми-8

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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