В МИД России раскрыли главную причину захвата Кандагара талибами

Членам движения "Талибан"* удалось взять под контроль афганский Кандагар по причине бегства правительственных войск, а не в ходе ожесточённых боёв. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"[Кандагар] взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

В свою очередь взятие Кандагара не открывает значимых перспектив перед талибами, убеждён собеседник. По его мнению, военная подготовка радикалов пока не позволяет захватить им столицу Афганистана — Кабул.