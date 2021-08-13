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В МИД России раскрыли главную причину захвата Кандагара талибами

Однако это не открывает значимых перспектив перед радикалами, убеждён эксперт. По его мнению, их военная подготовка пока не позволяет захватить Кабул.

13 августа, 08:47
<p>Фото © ТАСС / EPA / AKHTER GULFAM</p>

Фото © ТАСС / EPA / AKHTER GULFAM

Членам движения "Талибан"* удалось взять под контроль афганский Кандагар по причине бегства правительственных войск, а не в ходе ожесточённых боёв. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"[Кандагар] взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

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В свою очередь взятие Кандагара не открывает значимых перспектив перед талибами, убеждён собеседник. По его мнению, военная подготовка радикалов пока не позволяет захватить им столицу Афганистана — Кабул.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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