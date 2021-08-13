В МИД России раскрыли главную причину захвата Кандагара талибами
Однако это не открывает значимых перспектив перед радикалами, убеждён эксперт. По его мнению, их военная подготовка пока не позволяет захватить Кабул.
Фото © ТАСС / EPA / AKHTER GULFAM
Членам движения "Талибан"* удалось взять под контроль афганский Кандагар по причине бегства правительственных войск, а не в ходе ожесточённых боёв. Об этом заявил директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"[Кандагар] взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.
В свою очередь взятие Кандагара не открывает значимых перспектив перед талибами, убеждён собеседник. По его мнению, военная подготовка радикалов пока не позволяет захватить им столицу Афганистана — Кабул.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0