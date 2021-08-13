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В Подмосковье задержали двух пособников беглецов из истринского ИВС

Против них завели уголовное дело. Тем временем местоположение главаря арестантов Мавриди до сих пор не определено.

13 августа, 08:56
<p>Фото © ТАСС / МВД России</p>

Фото © ТАСС / МВД России

Правоохранители задержали двух жителей Московской области, которых подозревают в пособничестве побегу пятерых заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщила представитель СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ)", — отметила она.

Ветеран "Альфы" оценил шансы поймать главаря беглецов из ИВС в Истре Мавриди

Ветеран "Альфы" оценил шансы поймать главаря беглецов из ИВС в Истре Мавриди

Напомним, дерзкий побег произошёл 6 августа. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить кормушку — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. Возбуждены два уголовных дела — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

Ранее на съёмной квартире в Подольске оперативники накрыли двоих беглецовИвана Цуркану и Дениса Грозаву. Третий арестант явился в полицию сам. Двое остаются в розыске. МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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