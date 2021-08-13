В Воронеже эвакуировали посетителей ТЦ недалеко от места взрыва автобуса

В Воронеже эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Галерея Чижова", который находится недалеко от места взрыва автобуса. Выводить людей из здания начали около 11:00.

Однако как сообщил источник Лайфа, на третьем этаже ложно сработала сигнализация, ничего подозрительного не обнаружено.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.