Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Тяжёлых пациентов доставили в больницу с крайней степенью травматического шока и с множественными скелетными травмами, отметил медик. По его словам, трёх из шестнадцати человек обслужили амбулаторно.
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже. Видео © LIFE
Главный врач воронежской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Игорь Банин рассказал о самочувствии пострадавших при взрыве в автобусе в центре города. По его словам, пациенты, которые сейчас находятся в медучреждении, пребывают в тяжёлом, но стабильном состоянии.
"В медучреждение было доставлено 16 пациентов, из них четверо были в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Три пациента были обслужены амбулаторно. <...> И девять пациентов в состоянии средней степени тяжести, преимущественно с баротравмами (повреждения, вызываемые резкими перепадами атмосферного давления. — Прим. Лайфа), были доставлены в отделение отоларингологии", — пояснил медик.
Банин отметил, что тяжёлые пострадавшие были доставлены в больницу с крайней степенью травматического шока и с множественными скелетными травмами. При этом одну пациентку привезли в агональном состоянии — этап, являющийся предшественником смерти. В этом случае, как указал специалист, реанимационные мероприятия были уже бесполезны. Также, по словам собеседника, сегодня утром скончалась ещё одна пациентка, за жизнь которой всю ночь боролись врачи.
Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако 17 человек пострадали, ещё одна женщина скончалась накануне. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.
Комментариев: 0