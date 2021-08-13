Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже. Видео © LIFE

Главный врач воронежской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Игорь Банин рассказал о самочувствии пострадавших при взрыве в автобусе в центре города. По его словам, пациенты, которые сейчас находятся в медучреждении, пребывают в тяжёлом, но стабильном состоянии.

"В медучреждение было доставлено 16 пациентов, из них четверо были в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Три пациента были обслужены амбулаторно. <...> И девять пациентов в состоянии средней степени тяжести, преимущественно с баротравмами (повреждения, вызываемые резкими перепадами атмосферного давления. — Прим. Лайфа), были доставлены в отделение отоларингологии", — пояснил медик.

Банин отметил, что тяжёлые пострадавшие были доставлены в больницу с крайней степенью травматического шока и с множественными скелетными травмами. При этом одну пациентку привезли в агональном состоянии — этап, являющийся предшественником смерти. В этом случае, как указал специалист, реанимационные мероприятия были уже бесполезны. Также, по словам собеседника, сегодня утром скончалась ещё одна пациентка, за жизнь которой всю ночь боролись врачи.