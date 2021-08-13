В Иркутской области 13-летняя девочка спаслась от убийцы родственников с помощью СМС

В Иркутской области произошла ужасающая история. В одном из домов в городе Тайшете мужчина насильно удерживал 13-летнюю девочку, после того как там же убил родственников школьницы — 74-летнюю женщину и её 48-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Несовершеннолетнюю от злоумышленника спасло СМС, которое она успела отправить однокласснице.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась местная жительница, дочь которой получила от подруги сообщение с призывом о помощи. На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции, которые освободили девочку и задержали подозреваемого. Уточняется, что тела родственников школьницы с признаками насильственной смерти правоохранители обнаружили в подполье сарая.

"Прибывшие на место преступления следователи СК зафиксировали все следы убийства, изъяли орудие преступления (молоток), а также иные предметы, интересующие следствие. Подозреваемый задержан", — сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленником оказался 45-летний житель Тайшета, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины.

Согласно данным СКР, мать 13-летней девочки была лишена родительских прав, школьница воспитывалась бабушкой, которая и стала жертвой злоумышленника. Сообщается, что с ребёнком работают психологи, следователи организовали для неё прохождение реабилитации в медицинском центре.