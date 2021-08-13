В Иркутской области 13-летняя девочка спаслась от убийцы родственников с помощью СМС
Подозреваемый в расправе уже задержан. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Мотивы преступления устанавливаются.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В Иркутской области произошла ужасающая история. В одном из домов в городе Тайшете мужчина насильно удерживал 13-летнюю девочку, после того как там же убил родственников школьницы — 74-летнюю женщину и её 48-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Несовершеннолетнюю от злоумышленника спасло СМС, которое она успела отправить однокласснице.
Отмечается, что к правоохранителям обратилась местная жительница, дочь которой получила от подруги сообщение с призывом о помощи. На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции, которые освободили девочку и задержали подозреваемого. Уточняется, что тела родственников школьницы с признаками насильственной смерти правоохранители обнаружили в подполье сарая.
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"Прибывшие на место преступления следователи СК зафиксировали все следы убийства, изъяли орудие преступления (молоток), а также иные предметы, интересующие следствие. Подозреваемый задержан", — сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленником оказался 45-летний житель Тайшета, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины.
Согласно данным СКР, мать 13-летней девочки была лишена родительских прав, школьница воспитывалась бабушкой, которая и стала жертвой злоумышленника. Сообщается, что с ребёнком работают психологи, следователи организовали для неё прохождение реабилитации в медицинском центре.
Правоохранители также проверяют факты выполнения должностных обязанностей сотрудниками органов опеки и попечительства по контролю за семьёй пострадавших. В связи с этими фактами возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Ранее Лайф рассказывал, что 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, но спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Неадекват выслеживал девочку целый месяц. Лайф также сообщал, что злоумышленник ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков. Накануне преступника задержали. Ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Лайф узнал подробности задержания. Сообщается, что преступник попался во время похода в магазин.
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