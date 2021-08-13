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"Работать надо когда-то начинать": Онищенко оценил отмену обязательной удалёнки в Москве

При этом депутат призвал граждан не забывать о вакцинации от коронавируса, чтобы защититься от инфекции.

13 августа, 09:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал правильной отмену обязательной удалёнки для 30% сотрудников в Москве.

"Люди болеть будут, если не будут прививаться. Все знают, что прививки бесплатны. Так вот, если они привьются, то не будут болеть... У нас же работать надо когда-то начинать, экономика-то не стоит, бюджет нужно пополнять... Муниципальные власти Москвы проанализировали обстановку и считают, что сегодня тот уровень (заболеваемости. Прим. Лайфа), который позволяет это сделать", отметил Онищенко.

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Напомним, в Москве с 13 августа отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, страдающих хроническими заболеваниями. При этом работодатели по-прежнему обязаны не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и измерять всем температуру перед началом дня. Однако больше не нужно проводить термометрию каждые четыре часа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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