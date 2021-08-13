Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал правильной отмену обязательной удалёнки для 30% сотрудников в Москве.

"Люди болеть будут, если не будут прививаться. Все знают, что прививки бесплатны. Так вот, если они привьются, то не будут болеть... У нас же работать надо когда-то начинать, экономика-то не стоит, бюджет нужно пополнять... Муниципальные власти Москвы проанализировали обстановку и считают, что сегодня тот уровень (заболеваемости. — Прим. Лайфа), который позволяет это сделать", — отметил Онищенко.