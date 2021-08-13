"Работать надо когда-то начинать": Онищенко оценил отмену обязательной удалёнки в Москве
При этом депутат призвал граждан не забывать о вакцинации от коронавируса, чтобы защититься от инфекции.
Фото © Pixabay
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал правильной отмену обязательной удалёнки для 30% сотрудников в Москве.
"Люди болеть будут, если не будут прививаться. Все знают, что прививки бесплатны. Так вот, если они привьются, то не будут болеть... У нас же работать надо когда-то начинать, экономика-то не стоит, бюджет нужно пополнять... Муниципальные власти Москвы проанализировали обстановку и считают, что сегодня тот уровень (заболеваемости. — Прим. Лайфа), который позволяет это сделать", — отметил Онищенко.
Напомним, в Москве с 13 августа отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, страдающих хроническими заболеваниями. При этом работодатели по-прежнему обязаны не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и измерять всем температуру перед началом дня. Однако больше не нужно проводить термометрию каждые четыре часа.
Комментариев: 0