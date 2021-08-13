Два человека погибли и более четырёх тысяч пострадали из-за подтоплений в Крыму

Два человека погибли и более четырёх тысяч пострадали в Крыму этим летом в результате подтоплений. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено, ещё 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксёнов добавил, что в результате разгула стихии было подтоплено 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Также было повреждено 30 мостов и более 72 километров автодорог. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет 4,7 миллиарда рублей.