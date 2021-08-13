Два человека погибли и более четырёх тысяч пострадали из-за подтоплений в Крыму
Кроме того, глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что местоположение ещё одного человека до сих пор не установлено. В результате стихии повреждено свыше 600 жилых домов, из которых 524 — частные.
Фото © VK / Сергей Аксёнов
Два человека погибли и более четырёх тысяч пострадали в Крыму этим летом в результате подтоплений. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено, ещё 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Аксёнов добавил, что в результате разгула стихии было подтоплено 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Также было повреждено 30 мостов и более 72 километров автодорог. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет 4,7 миллиарда рублей.
Тем временем в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с потопами. Так, власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений. По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды в Крыму не стоит. Отмечается, что на полуострове минимум ещё два дня будут идти сильнейшие ливни.
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