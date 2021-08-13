ФАС начала проверки крупнейших супермаркетов из-за жалоб на рост цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки крупнейших торговых сетей после жалоб россиян на рост цен на продукты. Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время эксперты внепланово нагрянут в "Пятёрочку", "Перекрёсток", "Карусель", "Ленту" и "Магнит".

"В рамках проводимых проверок ФАС России произведёт оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен", — отметили в службе.

Там добавили, что супермаркеты проверят на предмет антиконкурентного сговора, который провоцирует рост цен. В случае выявления нарушения компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки. При этом, как подчеркнули в ФАС, оборот проверяемых магазинов по итогам прошлого года превышает четыре триллиона рублей.