ФАС начала проверки крупнейших супермаркетов из-за жалоб на рост цен на продукты
В случае выявления нарушений компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки, отметили в службе.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки крупнейших торговых сетей после жалоб россиян на рост цен на продукты. Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время эксперты внепланово нагрянут в "Пятёрочку", "Перекрёсток", "Карусель", "Ленту" и "Магнит".
"В рамках проводимых проверок ФАС России произведёт оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен", — отметили в службе.
Там добавили, что супермаркеты проверят на предмет антиконкурентного сговора, который провоцирует рост цен. В случае выявления нарушения компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки. При этом, как подчеркнули в ФАС, оборот проверяемых магазинов по итогам прошлого года превышает четыре триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что на прилавках российских магазинов всё чаще стали появляться поддельные консервы из сайры. Об этом заявил глава группы "Доброфлот" Александр Ефремов. По его словам, в России больше никто не занимается выловом сайры, однако полки супермаркетов забиты консервами.
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